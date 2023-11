Sechs Millionen Gäste erwartet

Europa-Park in Rust wieder auf Rekordkurs – Neuaufbau nach Brand

Der Europa-Park in Rust will in der kommenden Saison an den Besucherrekord von mehr als sechs Millionen Gästen anknüpfen. Die beim Brand zerstörten Attraktionen sollen zum Saisonstart wieder aufgebaut sein.