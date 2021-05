Wie genau läuft der Besuch im Europa-Park Rust ab? Diese Frage dürften sich Parkfans spätestens seit dem Wochenende gestellt haben, als Roland Mack bekannt gab, dass er bereits am Freitag, den 21. Mai, mit rund 3.000 Besuchern in die Sommer-Saison starten möchte.

Jetzt hat der Europa-Park Rust die Eröffnungsdetails sowie sein Hygienekonzept bekanntgegeben.

Dass der Park überhaupt wieder öffnen kann, obwohl die Freizeitparks in Baden-Württemberg erst im Öffnungsschritt 3 der neuen Corona-Verordnung vorgesehen sind, hat man in Rust einer Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg zu verdanken, die den Park zu einem Modellprojekt macht.

Tickets standen am Dienstag aber nicht immer zur Verfügung. Die Ticket-Webseite zeigte häufig an, dass an einem Update gearbeitet wird und Tickets später verfügbar seien.

Das ist das Hygiene-Konzept des Europa-Parks Rust

Wer den Europa-Park besuchen möchte, braucht ein Online-Ticket, einen Berechtigungsausweis, einen Lichtbildausweis sowie eine medizinische Maske (oder FFP2-Maske). Im Vorjahr reichte noch eine normale Alltagsmaske aus.

Wie in der Saison 2020 setzt man auch 2021 auf Apps, um Warteschlagen im Griff zu haben oder die Distanz der Besucher sicher zu stellen.

Die Maskenpflicht gilt in allen geschlossenen Räumen, wobei auch Überdachungen in etwa Anstehbereichen dazu zählen, sowie in Fahrgeschäften, in denen das vorgegeben ist. Die Tragepflicht gilt ab sechs Jahren.

Laut der Webseite des Europa-Parks kann als Berechtigungs-Nachweis eines der drei folgenden Dokumente genutzt werden:

Geimpft: Besucher müssen einen offiziellen Original-Impfnachweis bzw. -Impfpass mitbringen. Der vollständige Impfnachweis muss älter als 14 Tage sein.

Genesen: Besucher müssen das positive PCR-Testergebnis mitbringen, das mindestens 28 Tage zurückliegen muss und nicht älter als sechs Monate sein darf. Ist es älter, benötigt der Besucher zusätzlich einen Impfnachweis.

Getestet: Alternativ ist ein negatives Corona-Testergebnis (PCR- oder Schnelltest) als Nachweis möglich. Es darf bei Ankunft maximal 24 Stunden alt sein und es werden nur Tests von offiziellen Teststellen akzeptiert. Besucher ab einem Alter von sechs Jahren müssen solch einen Nachweis erbringen. Mitgebrachte Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Europa-Park Rust bittet darum, Corona-Tests vor der Anreise zu machen

In Ausnahmefällen gibt es Testmöglichkeiten vor Ort. Der Europa-Park betont aber, dass bei einer zu hohen Nachfrage der Zutritt zum Park nicht garantiert werden und es zu Wartezeiten kommen kann. Es stünde nur eine geringe Anzahl an Testmöglichkeiten im Europa-Park zur Verfügung. Für Besucher mit Wohnsitz in Deutschland ist der Test allerdings kostenfrei.

Wer vor Ort positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss übrigens umgehend das Gelände verlassen und sich beim Gesundheitsamt melden. Tickets oder Hotelbuchungen können auf einen anderen Termin umgebucht werden.

Besucher können sich auf so gut wie alle Attraktionen des Parks freuen. Laut Park bleiben lediglich folgende Attraktionen geschlossen: Ballpool auf dem Abenteuerspielplatz (Spanien), Ballpool (Holland), Ballpool im Limerick Castle (Irland) sowie Casa de Aventura (Portugal).

Wer als Einzelbesucher den Park besucht, muss außerdem auf die Single Rider bei Attraktionen wie „Blue Fire“ oder „Voletarium“ verzichten. Bei den Attraktionen wird ein Sitz zugeteilt. Sitzplatzwünsche seien nicht möglich.

Die Fahrgeschäfte werden außerdem in bestimmten Zyklen zusätzlich gereinigt. Das war auch schon in der Saison 2020 so, die Besucher letztes Jahr am 28. Mai glücklich gestartet haben.

Im Gegensatz zum Start der Sommersaison 2020 sieht es so aus, als ob der Europa-Park Rust direkt auch mit einem Showprogramm loslegen würde. Auf der Webseite des Parks wird angekündigt, dass Besucher ein abwechslungsreiches Showprogramm erwartet. Die Eisshow und das Magic Cinema 4D sollen die Geschichte der „Piraten in Batavia“ erzählen, die Attraktion wurde im Vorjahr nach dem Großbrand wieder eröffnet.

Hotels im Europa-Park Rust öffnen am 20. Mai

Hotelgäste wird der Park bereits ab Donnerstag, den 20. Mai, wieder willkommen heißen. Wie auch sonst in Baden-Württemberg bleiben allerdings die Schwimmbäder im Innenbereich geschlossen. Die Außenpools sollen für Hotelgäste offen sein.

Für Übernachtungen ist ein negatives Schnelltestergebnis nötig, alternativ wird auch der Genesenen- oder Vollständig-Geimpft-Impfnachweis akzeptiert. Bereits nach der zweiten Übernachtung muss zur Verlängerung ein weiteres, negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Hierfür steht ein Testzentrum vor Ort zur Verfügung.

Auch Restaurant-Gäste brauchen einen Nachweis. Außerdem sind die Buchungs- und Reservierungsunterlagen relevant, da Buchung oder Reservierung Voraussetzung für einen Besuch sind.

Wer als Freundesgruppe ein Hotel bucht, muss beachten, dass die Vorgaben des Landes gelten, also nur fünf Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten sich ein Zimmer teilen dürfen.

Ehe die Saison startet, will der Park in einer Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal alle Details nennen. Am Freitag, den 21. Mai, dürfen dann nach der Schließung seit November die ersten Besucher in den Park, auch die BNN werden vor Ort sein und die Eröffnung unter anderem mit einer Insta-Story begleiten.