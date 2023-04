Jugendliche stehlen Geldbeutel eines 13-Jährigen in Rust

An einer Bushaltestelle in Rust ist einem 13-jährigen Jungen am Montagabend sein Geldbeutel geklaut worden. Die Polizei ermittelt nun gegen die Diebe.

Drei unbekannte Jugendliche haben am Montagabend an einer Bushaltestelle in Rust den Geldbeutel eines 13-jährigen Jungen geklaut. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Kirchstraße gegen 18 Uhr.

Der 13-Jährige wartete auf seinen Bus, als ihn die drei Jugendlichen ansprachen. Zunächst forderten die Unbekannten das Handy des Jungen. Dieser verweigerte sein Handy den dreien zu überlassen. Daraufhin entrissen die Unbekannten ihm den Rucksack und stahlen seinen Geldbeutel.

Der 13-Jährige alarmierte anschließend die Polizei, woraufhin die drei Jugendlichen von der Bushaltestelle geflohen sind. Die Polizei ermittelt nun gegen die Unbekannten und bittet um Hinweise von Zeugen.

Zeugen gesucht (0781) 21 28 20