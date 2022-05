Der komplette Kader des KSC hat den Europa-Park in Rust besucht. Auch die Trainer und Familien der Spieler waren mit dabei.

Nach der Niederlage gegen Hannover am vergangenen Freitag, gönnte sich der Karlsruher Sport-Club am Wochenende einen Kurztrip in den Europa-Park.

Am Freitag vor dem Ausflug hatte der KSC mit 0:2 (0:1) bei Hannover 96 verloren und ist nun seit fünf Spielen ohne Sieg. Durch die Niederlage in Hannover ist der KSC von Platz neun auf zwölf abgestürzt.

Beim Spiel gegen Hannover vor 13.700 Zuschauern erzielte Hendrik Weydandt in der 25. Minute per Kopf das 1:0. Maximilian Beier hätte schon kurz darauf auf 2:0 erhöhen können, als er allein auf den erstmals in der 2. Bundesliga eingesetzten KSC-Torwart Niklas Heeger zulief.

Hannover spielte nach der Pause sehr passiv, die Karlsruher nutzten das jedoch nicht aus. In der Nachspielzeit gelang dem 19-jährigen Beier doch noch der zweite Treffer.

Kompletter KSC-Kader besucht den Europa-Park in Rust

Der Fußballzweitligist aus Nordbaden reiste nach dem verlorenen Spiel mit dem kompletten Kader inklusive Trainerstab mit Familien in Deutschlands größten Freizeitpark. Für das Team ging es auf den Achterbahnen hoch hinaus. Auch mit der 130 km/h schnellen „Silver Star“ fuhren die Sportler.