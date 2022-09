Aufzeichnung in Rulantica

Oliver Pocher als Chef-Bademeister: RTL dreht „Wasserspiele“ im Europa-Park

Acht mehr oder weniger prominente Menschen, 30 Rutschen und tollkühne Wasserspiele – mit dieser Kombination will der Fernsehsender RTL mitten in der Energie-Krise gute Laune verbreiten. Für seine „Wasserspiele“ drehte er in der Wasserwelt Rulantica des Europa-Parks in Rust.