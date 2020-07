Wiedereröffnung nach Großbrand

„Piraten in Batavia” im Europa-Park kehren zurück

Ein Großfeuer zerstörte vor 26 Monaten Teile von Deutschlands größtem Freizeitpark. Nun geht im Europa-Park in Rust die Fahrattraktion „Piraten in Batavia“ wieder in Betrieb - nach zwei Jahren Bauzeit und dem Drängen von Fans.