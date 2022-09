Projekt „Rhinaissance“: Wie der Rhein bei Rust wiederbelebt werden kann

Der Rhein ist stark verbaut und mit Schwellen und Buhnen versehen. Die Ufer sind mit Steinschüttungen befestigt und wir haben entlang des Rheins einen Damm, der den Fluss von seiner Aue trennt. Wir haben sehr wenig Abfluss aus dem Rhein in die Aue, das meiste Wasser wird ja in den Kanal geleitet für die Kraftwerke und für die Schifffahrt. Im Rhein selbst bleibt ein Minimum von 15 Kubikmetern in der Sekunde, das ist gerade mal ein Prozent von dem Wasser, was in den Kanal fließt.