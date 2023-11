Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen sind bislang unbekannte Täter in ein Gerätehaus in Rust eingebrochen und haben dabei mehrere Geräte entwendet.

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in ein Gerätehaus in der Peter-Thumb-Straße in Rust eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen

