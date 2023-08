Ein 49-jähriger Traktorfahrer hat am Dienstagmittag in Rust einen Unfall verursacht. Die genaue Ursache ist bislang noch unklar.

Ein Traktorfahrer ist am Dienstagmittag in der Grafenhausener Straße in Rust mit einem Pkw kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei niemand verletzt.

Ursache unbekannt

Der Traktor fuhr gegen 11.50 Uhr in Richtung Grafenhausen, als sich der angebaute Heuwender aus bisher unerklärlichen Gründen löste und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte.

Der Sachschaden an dem Pkw wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.