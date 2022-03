Diese Freizeitparks sind einen Ausflug oder Urlaub wert

In welchen Freizeitpark geht es als Nächstes? Der südbadische Youtuber Silas Fischer alias „EPfan95“ und seine Lebensgefährtin Susanne oder Susi Cellak, die Instagram-Influencerin „Myrollercoasterdream“ liefern Inspiration.

Sie sind leidenschaftliche Freizeitpark-Fans und verbringen fast jede freie Minute in einer dieser faszinierenden Kunstwelten mit Achterbahnen, Fantasiewelten und Attraktionen: Der südbadische Youtuber Silas Fischer alias „EPfan95“ und seine Lebensgefährtin Susanne oder Susi Cellak, die Instagram-Influencerin „Myrollercoasterdream“.

Ihr Heimatpark ist der Europa-Park in Rust. Das Paar wohnt in der Nähe von Deutschlands größtem Freizeitpark und ist während der Sommersaison oft mehrmals die Woche dort.

Auf Ausflügen und Urlaubsreisen erkunden sie aber auch zahlreiche Freizeitparks in anderen deutschen Regionen und im europäischen Ausland. Für die BNN-Leser hat das Paar eine Liste mit lohnenden Zielen zusammengestellt:

Efteling in den Niederlanden

Einer der größten Freizeitparks in Europa ist Efteling. Er ist im niederländischen Kaatsheuvel in der Nähe von Tilburg angesiedelt.

Umgeben von viel Natur und einem großem Märchenwald, bietet er aber auch interessante Achterbahnen und Dark Rides. Perfekt ist er für Familien – auch mit jüngeren Kindern.

Phantasialand Brühl

Ein Park, der sich aufgrund seiner geringen Fläche immer wieder neu erfinden muss, ist das Phantasialand Brühl in der Nähe von Köln. Altes wird zugunsten neuen Attraktionen – oftmals Achterbahnen – abgerissen.

Actionfans und Liebhaber von sehr gutem Essen kommen hier auf ihre Kosten.

Disneyland Paris

Ein riesiges Freizeitparkresort mit mehren Hotels und zwei Themenparks (Disneyland und Walt Disney Studios) ist das Disneyland Paris - Marne La Vallee.

Wer den Disney Zauber sucht und wieder Kind sein möchte, ist hier richtig aufgehoben. Allerdings sollte man einen dicken Geldbeutel mitnehmen. Die Preise vor Ort sind sehr hoch.

Erlebnispark Tripsdrill - Cleebronn

Ein idyllischer und gleichzeitig der älteste Freizeitpark in Deutschland mit dazugehörendem Wildpark. Besonders in den letzten Jahren wurden im Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn mit „Karacho“, „Hals über Kopf“ und „Volldampf“ nicht zu verachtende Achterbahnen eröffnet.

Der Park hat durchgehend die Thematisierung „ Schwaben Anno 1880“ – und einen sehr speziellen Humor.

Toverland im niederländischen Sevenum

Ein sehr junger Park in den Niederlanden, welcher ungefähr eine Autostunde von Köln entfernt liegt. Angefangen hat er als Indoorspielplatz, inzwischen gibt es einen großen Außenbereich mit Holzachterbahn, Rafting, einer ruhigen Bootsfahrt und einem überraschend intensiven Wing-Coaster „Fenix“.

Der Park in der Nähe von Venlo hat weiterhin unzählige Spielmöglichkeiten für Kinder. Ein „noch“ echter Geheimtipp, da viele in Deutschland den Park noch nicht wirklich kennen dürften.

Hansa Park

Es ist der einzige deutsche Freizeitpark direkt am Meer. Der Park in Sierksdorf hat die letzen Jahre viel in seine hanseatische Thematisierung investiert und besitzt mit dem Schwur des Kärnan, zusammen mit dem Silver Star im Europa-Park, die höchste Achterbahn Deutschlands: Sie misst 73 Meter.

Auch für Familien bietet der Park viele Attraktionen, sodass alle Altersgruppen einen tollen Tag haben können. Gutes Wetter vorausgesetzt – denn der Park hat relativ wenige Indoor-Attraktionen.

Freizeitpark Plohn

Ein ebenfalls sehr junger Freizeitpark im sächsischen Vogtland, in Lengenfeld. Im Park sind Märchen, Western und Wikinger große Themen. Es gibt einige Attraktionen und Achterbahnen für Familien aber auch mit El Toro und Dynamite zwei Achterbahnen, welche man in einem Park dieser Größe nicht erwarten würde.

Ein Park, welcher sich auch gut mit einem Städtetrip nach Dresden verbinden lässt. Die sächsische Hauptstadt liegt eine gute Stunde entfernt.

Port Aventura World in Spanien

Die Portaventura World besteht aus zwei Freizeitparks, einem Wasserpark und mehreren Hotels. Der Park liegt direkt an der spanischen Mittelmeerküste, etwa eine Stunde unterhalb Barcelonas.

Mit Red Force besitzt das dazugehörige Ferrari Land die höchste und schnellste Achterbahn Europas (112 Meter hoch, 180 Stundenkilometer schnell). Der Park ist sehr mediterran thematisiert und bietet Attraktionen für jeden Geschmack. Der gute Eindruck wird jedoch durch oftmals sehr hohe Wartezeiten etwas getrübt, die südliche Gelassenheit lässt grüßen.

Gardaland in Italien

Gardasee-Urlauber dürften den Namen Gardaland sicher schon einmal gehört haben. Der Park im italienischen Castelnuovo del Garda wurde 1975 eröffnet und ist somit fast genauso alt wie der Europa-Park.

Wer italienisches Flair, etwas Kitsch aber auch schöne Thematisierung mag, der kommt im Gardaland am südlichen Ufer des Sees auf seine Kosten. Die Italiener lieben ihr Gardaland. In Fan-Kreisen wird es nicht selten als italienisches Disneyland bezeichnet.

Alton Towers in England

Mitten in England befindet sich mit Alton Towers ein sehr bekannter Freizeitpark. Zentrum des Parks bildet eine echte Schlossruine, drumherum gibt es verschiedene Achterbahnen und Attraktionen zu erleben.

Viele der Attraktionen waren im Jahr der Eröffnung Prototypen, sodass man dort auch ein Stück Freizeitpark-Geschichte erleben kann. Mit „The Smiler“ steht dort die Achterbahn mit den meisten Überkopffahrten – insgesamt 14 Stück. Das ist Weltrekord!