Travelcircus hat Europa-Park Rust erneut zum besten Freizeitpark Deutschlands gewählt

Der Freizeitpark „Europa-Park“ in Rust ist von Experten des Travelcircus erneut auf den ersten Platz gewählt worden. Somit trägt der Park den Titel: „Bester Freizeitpark Deutschlands“.

Die Reiseexperten von Travelcircus haben den Europa-Park in Rust erneut auf den 1. Platz des Rankings der besten Freizeitparks in Deutschland gewählt. Wie von der Plattform hervorgeht, gewann der Freizeitpark das Rennen mit 23,46 von 25 möglichen Punkten. Die Buchungsplattform hat in ihrem Freizeitpark-Check die 44 beliebtesten Freizeitparks im Land und über 1.000 Attraktionen analysiert.

Bewertungskriterien sind vielfältig

Für die finale Bewertung haben die Experten die Faktoren „Preis-Leistung“, „Bewertung“, „Bekanntheit“, „Spaßfaktor für jedes Alter“ sowie „Instagram“ berücksichtigt. Bei der Kategorie „Instagram“ wurde die Interaktion der Gäste und Follower auf der Social Media Plattform bewertet.

Alles „Top“ im Europa-Park

Insgesamt hat der Europa-Park unter allen untersuchten Freizeitparks am besten abgeschnitten und beweist damit erneut seine besondere Qualität und das außergewöhnliche Angebot für Besucher aller Altersklassen. Zudem konnte sich Deutschlands größter Freizeitpark Awards in den Kategorien „Top Instagram“, „Top Achterbahn“, „Top Bewertung“ und „Top Wasserattraktionen“ sichern.