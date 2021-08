Nach zahlreichen Beschwerden

Verschiedene Armbändchen für Geimpfte und Ungeimpfte: Europa-Park ändert Kennzeichnung

Der Europa-Park in Rust hat nach Kritik seine Regeln zum Infektionsschutz für Hotelgäste teilweise überarbeitet. Er passte am Donnerstag eine erst seit Montag geltende Kennzeichnung geimpfter, genesener und getesteter Besucher der Hotels rund um den Freizeitpark an.