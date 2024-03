Der Europa-Park will am Donnerstag (9.45 Uhr) im südbadischen Rust über Neuheiten in der Sommersaison informieren. Diese wird am Samstag beginnen, wie Deutschlands größter Freizeitpark mitteilte.

Europa-Park: Neue Achterbahnen bei Saisonstart noch nicht geöffnet

Zum Saisonstart werden die neu errichteten Achterbahnen „Voltron Nevera“ und „Alpenexpress Enzian“ noch nicht für Besucher geöffnet sein, wie Projektleiter Patrick Marx gesagt hatte. Die Arbeiten in den Bereichen seien nicht abgeschlossen.

Externer Inhalt von Instagram

Die Achterbahnen und die „Tiroler Wildwasserbahn“ sollen demnach im Frühjahr eröffnet werden – ein Termin dafür war zunächst offen geblieben. Um die Bahn „Voltron Nevera powered by Rimac“ – so der komplette Name – wird der neue Themenbereich Kroatien gebaut.

Der „Alpenexpress Enzian“ war im vergangenen Jahr bei einem Großbrand schwer beschädigt worden. Die Achterbahn wurde deshalb komplett neu gebaut. Betroffen von dem Feuer im Juni war auch die „Tiroler Wildwasserbahn“.

Der Brand war damals in einem Technikraum der Attraktion „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ ausgebrochen. Laut Onlinebuchungssystem kostet ein Standardtagesticket für den Park in der neuen Saison mindestens 61,50 Euro.