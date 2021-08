Zwei verletzte Frauen nach Schlägerei im Europa-Park

Im Europa-Park in Rust sind bei einer Schlägerei am Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Die Täter konnten noch nicht ermittelt werden.

Körperverletzung in Rust

Im Europa-Park in Rust hat es am Sonntag gegen 14.45 Uhr eine Schlägerei gegeben, wie das Polizeipräsidium Offenburg am Montag mitteilte. Dabei erlitten zwei junge Frauen leichte Verletzungen.

Nach offiziellen Angaben waren im Wartebereich einer Attraktion im Themenbereich Frankreich mehrere Personen aneinandergeraten. Der Auslöser soll wohl das Gedränge gewesen sein.

Eine Gruppe noch unbekannter Frauen sowie ein noch unbekannter Mann sollen zwei Frauen im Alter von 26 und 29 Jahren attackiert haben.

Gesichtsverletzungen nach Schlägerei im Europa-Park

Die ältere Frau erlitt Gesichtsverletzungen, die jüngere Verletzungen an der Hüfte. Außerdem klagte die 26-Jährige nach Aussage der Polizei über Kopfweh.

Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.