36-Jähriger verursacht Unfall in Sasbach mit zwei leicht Verletzten

Ein 36-Jähriger hat am Sonntag in Sasbach die Kontrolle über sein Auto verloren. Der Mann und ein weiterer Verkehrsteilnehmer wurden leicht verletzt.

Zwei leicht Verletzte und ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro sind die Folge eines Unfalls am Sonntagnachmittag auf der L 86 in Sasbach.

Nach bisherigen Angaben der Polizei befuhr ein 36-Jähriger gegen 15.35 Uhr die L 86 von Sasbachwalden kommend in Richtung Achern. Aus medizinischen Gründen fuhr der Mann auf Höhe Sandweg einer vorausfahrenden Frau auf. In Folge dessen geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er seitlich mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Autofahrer zusammenstieß.

Durch den Zusammenstoß gerieten beide Autos ins Schleudern und kamen jeweils in ihren Fahrtrichtungen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wurden mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die zwei Autos wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.