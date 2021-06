Der Heimat verbunden

85-Millionen-Projekt: Mitte Juli beginnen Bauarbeiten für Firmensitz von Powercloud in Achern

In Achern beginnen Mitte Juli die Bauarbeiten für den neuen Firmensitz von Powercloud. 85 Millionen Euro investiert Marco Beicht in den Standort. 2025 will er an die Börse. Warum er sich für seine Heimat entschied, erklärte der Firmengründer bei einem Schulbesuch.