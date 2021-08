Arbeit für die deutsche Polizei

Aus Afghanistan nach Sasbach: Fakhruddin Muradi arbeitete in Kundus als Übersetzer

Fakhruddin Muradi hat im afghanischen Kundus für Deutschland als Übersetzer gearbeitet. Seit 2014 lebt er nun in Sasbach. Aber die aktuellen Ereignisse in Afghanistan beschäftigen ihn trotzdem - denn in der alten Heimat leben noch viele Freunde und Verwandte.