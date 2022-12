B3 zwischen Sasbach und Ottersweier nach schwerem Unfall gesperrt

Auf der B3 zwischen Sasbach und dem Abzweig nach Ottersweier sind am Morgen zwei Autos frontal zusammengeprallt. Mehrere weitere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt.

Ein BMW und ein Sprinter sind am Freitagmorgen gegen 6:45 Uhr auf der B3 zwischen Sasbach und dem Abzweig nach Ottersweier zusammengestoßen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 65 Jahre alte Fahrer eines Sprinters, der in Richtung Achern unterwegs war, einen Lastwagen überholt. Dabei stieß er frontal mit einem in Richtung Bühl fahrenden BMW eines 50-Jährigen zusammen.

Das Auto wurde durch den Aufprall gegen das Motorrad eines ebenfalls in Richtung Bühl fahrenden 22-Jährigen geschleudert. Darüber hinaus kollidierte der Sprinter mutmaßlich mit dem zuvor überholten Scania-LKW.

Der im Fahrzeugwrack des BMW eingeklemmte Autofahrer musste von Kräften der Feuerwehr Ottersweier befreit werden. Er wurde nach Erstversorgung an der Unfallstelle lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert. Der 37 Jahre alte Fahrer des Motorrades wurde wie der Sprinter Fahrer ebenfalls verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße ist derzeit noch aufgrund der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt (Stand 9.30 Uhr).