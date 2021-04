Betrunkene Fahrerin in Sasbach kollidiert mit kaputtem Auto

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwoch in Sasbach betrunken einen Unfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug gegen einen kaputten Wagen gefahren.

In Sasbach hat eine betrunkene Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag ein anderes Auto angefahren, welches wegen eines technischen Problems angehalten hatte. Gegen 15.30 Uhr blieb der Fahrer des kaputten Wagens laut Polizeiangaben auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße stehen.

Die 41 Jahre alte Autofahrerin eines Renaults kollidierte daraufhin mit dem geparkten Fahrzeug und verursachte so einen Sachschaden von knapp 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch stellte sich heraus, dass die Fahrerin dabei mit über zwei Promille Alkohol unterwegs war.

Daher zogen die Beamten ihren Führerschein ein und veranlassten eine Blutprobe der 41-Jährigen.