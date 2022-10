Kippt der Neubau des Kindergartens in Obersasbach? Über diese Frage haben die Gemeinde- und Ortschaftsräte noch nicht entschieden. Doch Bürgermeister Gregor Bühler (CDU) brachte bei der Bürgersammlung in der Grindehalle im Beisein von 100 Zuhörern eine Alternative ins Spiel.

„Ungewöhnliche Zeiten bringen auch ungewöhnliche Herausforderungen mit sich“, so Bühler, als er die Einrichtung eines Kindergartens im früheren denkmalgeschützten Ökonomiegebäude des Klosters Erlenbad für denkbar hielt.

Dieses gehört wie das benachbarte Gebäude-Ensemble im Bereich der früheren Gärtnerei sowie das Kloster-Areal dem Architekten Jürgen Grossmann, mit dem nun über diese Kita-Alternative gesprochen werde.

Parallel dazu komme das Thema bereits am Montag, 10. Oktober, auf die Tagesordnung der Ortschaftsräte, die eine Empfehlung an den Gemeinderat geben könnten. Der tagt am 24. Oktober. Dann könnte ein neuer Weg eingeschlagen werden.

Bürgerinitiative startete Petition in Obersasbach

Doch der Bürgermeister stellte klar: „Ich habe nicht vor, schon im Oktober den Grundsatzbeschluss umzudrehen.“ Dieser sah vor, dass die Ortsverwaltung abgebrochen und am gleichen Standort ein Kindergarten in zwei Bauabschnitten gebaut werden soll, worüber es im Ort kontroverse Diskussionen bis zur Petition einer Bürgerinitiative gab.

Für Gregor Bühler war bei der ersten öffentlichen Präsentation der Kita-Alternative wichtig, dass vorerst „zweigleisig weitergefahren“ und untersucht werde, ob der „Kloster-Kindergarten“ realisierbar sei.

Das ist eine Zahl, die kann ich so nicht durchwinken. Gregor Bühler, Bürgermeister

Dass es zu einem kritischen Hinterfragen des Neubaus kam, erläuterte er anhand der jüngsten Entwicklungen vor allem mit dem Krieg in der Ukraine, der Energiekrise und der Inflation mit steigenden Kosten, die nach Expertenmeinung in den nächsten zwei Jahren um 20 Prozent steigen würden.

Bezogen auf den Neubau bedeute dies, dass allein der erste Bauabschnitt beim derzeitigen Stand 7,5 Millionen Euro kosten würde. Nach der zugrunde gelegten Steigerungsprognose würden diese beim tatsächlichen Bau 2023/2024 auf 9,4 Millionen Euro für vier Gruppen klettern.

„Das ist eine Zahl, die kann ich so nicht durchwinken“, meinte Bühler, der andere große Projekte wie die Sanierung der Sophie-von-Harder-Schule mit denkbaren Kosten von zwölf Millionen Euro ansprach.

Kindergarten beim Kloster könnte bis zu 80 Plätze bieten

Würde es zu dem Kindergarten beim Kloster kommen, dann könnten relativ schnell drei Gruppen für Kinder unter drei und zwei über drei Jahren mit insgesamt 70 bis 80 Plätzen eingerichtet werden.

Im Gespräch sei er mit einem privaten Träger, mit dem bei einer Laufzeit von 30 Jahren etwa drei Millionen Euro eingespart werden könnten. Käme es zur Umsetzung dieser Alternative, dann würde das Gebäude der Ortsverwaltung stehen bleiben. Nach einer Sanierung könnten wieder Wohnungen eingerichtet werden.

Die Verwaltung werde auch mit Blick auf Synergie-Effekte in das Toni-Merz-Museum verlegt. Die Arbeiten sind am Laufen und ein Einzug sei bis Ende dieses Jahres denkbar. „Wir brauchen eine Anlaufstelle der Verwaltung in Obersasbach“, so Bühler. Er ließ den Vorschlag eines Bürgers zur Auflösung des Ortschaftsrates unkommentiert stehen.

Diskussionen blieben bei der Versammlung aus

Die 100 Bürger verfolgten interessiert die Ausführungen von Bühler zur Kinderbetreuung. Eine kontroverse Diskussion oder Kritik an der Alternative gab es öffentlich nicht. Nur ein Redner befürwortete das Ganze vor allem mit Blick auf den Erhalt der Ortsverwaltung und der Wohnungen.

Weitere Themen waren die Sicherstellung der Wasser- und Löschwasserversorgung in Obersasbach, der gut verlaufende Glasfaserausbau und die Bereitstellung von Räumen im Kloster für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen als Erstaufnahme des Ortenaukreises.

Kurz angesprochen wurde auch das Auslaufen der Strom- und Gasversorgung durch die EWO-Ortenau, von der 291 Sasbacher Kunden betroffen seien. Zu dem Ausstieg habe es aufgrund der hohen Energiekosten keine Alternative gegeben. Letztlich hätte die EWO dreimal so hohe Preise wie die Süwag als Grundversorger den Kunden berechnen müssen.