Die Bewerbungsfrist in Sasbach ist an diesem Donnerstagabend zu Ende gegangen. Das ist ab jetzt der Fahrplan für die Bürgermeisterwahl.

Wahl am 19. März

Es bleibt bei sieben Kandidaten: Zwei Frauen und fünf Männer bemühen sich um das Bürgermeisteramt in Sasbach. Am Donnerstagabend endete um 18 Uhr die Bewerbungsfrist für die Wahl des neuen Gemeindeoberhaupts.

Der Gemeindewahlausschuss entscheidet am Montag, 27. Februar, ob alle Kandidaten zugelassen werden. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18 Uhr im Ratssaal.

Wem die 4.368 wahlberechtigten Bürger ihre Stimme geben, entscheiden sie am Sonntag, 19. März.

Bürger können Fragen zur Wahl in Sasbach stellen

Nächster wichtiger Termin ist vorher am Dienstag, 7. März: Von 18 Uhr an stellen sich die zugelassenen Kandidaten der Öffentlichkeit in der Turnhalle der Sophie-von-Harder-Schule vor. Die Bewerber haben dabei, wie berichtet, jeweils zehn Minuten Zeit, um sich und ihre Ideen zu präsentieren.

Danach gibt es eine Fragerunde. Bürger, die dafür vorab eine Frage einreichen wollen, können das von diesem Freitag, 24. Februar, 8 Uhr, bis Montag, 6. März, 12 Uhr, tun: Die Bürger bringen ihre Frage persönlich in Schriftform zu Veronika Reck (Wahlamt) oder Hauptamtsleiter bei Marcel Stöckel, diese verschließen die Frage und legen sie in die Lostrommel. Ein passendes Formular stellt die Gemeinde auf ihrer Internetseite zur Verfügung.

Am Abend der Kandidatenvorstellung wird unter allen Einsendungen ausgelost, welche sieben Fragen den Kandidaten gestellt werden. Für die Beantwortung ist jeweils höchstens eineinhalb Minuten Zeit. Danach sind noch Fragen aus der Mitte der anwesenden Einwohner möglich. Die Veranstaltung endet spätestens um 21.30 Uhr.

Erste Bewerberin für den Bürgermeister-Posten war zu Jahresbeginn Dijana Opitz aus dem Baden-Badener Stadtteil Neuweier. Dort ist die 51-Jährige seit 2019 Vorsitzende der CDU Rebland. Opitz ist in leitender Funktion beim Burda-Verlag in Offenburg tätig.

Für Frank Tschany, Bewerber Nummer zwei, ist es bereits die achte Kandidatur um einen Bürgermeisterposten. Der 50-jährige Zeitungszusteller lebt in Bühl.

Der Acherner Tobias Herok hat als dritter Bewerber in Sasbach seine Unterlagen abgegeben. Der 33-Jährige ist ausgebildeter Krankenpfleger und nach einem Studium heute als Personalcontroller tätig.

Sasbachs aktueller Bürgermeister Gregor Bühler wechselt nach Oberkirch

Auch Sanja Tömmes möchte Bürgermeisterin in Sasbach werden: Sie ist seit vielen Jahren im Raum Kehl kommunalpolitisch aktiv, seit 2014 als Ortsvorsteherin in Auenheim und als Kreisrätin in der Fraktion der Freien Wähler.

„Ganz spontan“ hatte sich Mitte Januar dann Alexander Graf für die Bürgermeister-Wahl beworben. Der 35-Jährige lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Sasbach und arbeitet als Produktdesigner.

Von einer Verwaltung in die andere würde Benedikt Eisele im Fall eines Wahlsiegs wechseln: Er leitet die städtische Vergabestelle im Oberkircher Bauamt. Der 31-Jährige lebt in Kehl-Querbach und ist Vorsitzender der FDP Kehl-Hanauerland.

Als siebter Kandidat hat sich mit Matthias Schneider ein zweiter Sasbacher beworben: Er lebt seit 17 Jahren in der Gemeinde. Der 57-Jährige ist als Maschinenbau-Ingenieur in der Automobilindustrie tätig. Schneider gehört, wie auch Tschany, Herok und Graf, keiner Partei an.

Erhält am 19. März kein Kandidat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, müssen die Sasbacher am Sonntag, 2. April, noch einmal ran. Bewerbungen dafür können bis Mittwoch, 22. März, um 18 Uhr eingereicht werden.

Alle sieben Kandidaten wollen Nachfolger von Gregor Bühler werden, der vor dem Ende seiner ersten Sasbacher Amtszeit im Dezember zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Oberkirch gewählt worden war. Dort wird er am 1. März in das Amt eingeführt.

Bühler ist seit 2018 Bürgermeister der Gemeinde mit ihren rund 5.400 Einwohnern. Im Oktober 2017 hatte er die Wahl mit 59,5 Prozent der Stimmen gegen zwei Mitbewerber gewonnen hatte – unter anderem gegen den damaligen Amtsinhaber Wolfgang Reinholz.