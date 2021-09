Mit 4.000 Flyern ruft Marcel Meyer aus Obersasbach zur Wahl auf. Parteiunabhängig will er die Menschen dazu bringen, ihr Wahlkreuz bei der Bundestagswahl 2021 und die Parteien zu hinterfragen.

Marcel Meyer (33) macht „Wahlwerbung“: parteiunabhängig. „Wetten, dass Sie gegen Ihre eigenen Interessen wählen gehen“ steht auf den etwa 4.000 Flyern, die der gebürtige Obersasbacher entwarf, auf eigene Kosten herstellen ließ und am vergangenen Wochenende in die Briefkästen der Haushalte in seinem Heimatort Obersasbach und Teilen von Sasbach einwarf.

Die restlichen Sasbacher Haushalte sollen noch folgen. Wichtig sei dem Softwareentwickler und Radkurier, dass er seine private Aktion zur anstehenden Bundestagswahl völlig parteiunabhängig startete.

Es gehe dem ehemaligen Lenderschüler Marcel Meyer auch nicht um ihn selbst. Es gehe ihm darum, dass sich die Mitbürger für die Bundestagswahl interessieren, sich fünf Minuten Zeit nehmen und sich mit wichtigen zukunftsweisenden Themen und Antworten der Parteien befassen.