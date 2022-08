Der Ortskern in Obersasbach erhält ein neues Gesicht

Die Gemeinderäte fassten in ihrer jüngsten Sitzung drei einstimmige Beschlüsse, einen Bebauungsplan der Innenentwicklung für dieses große Bauprojekt neben der Dorfkirche im beschleunigten Verfahren aufzustellen sowie eine Änderung und Erweiterung des bestehenden Bebauungsplans „Maien“ vorzunehmen.

Ferner wurde beschlossen, den Entwurf öffentlich auszulegen und die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange vorzunehmen.

Wie Bürgermeister Gregor Bühler (CDU) vor der Beratung und Beschlussfassung betonte, hätten sich Gemeinde- und Ortschaftsräte seit 2019 mit dem Neubau eines Kindergartens am Standort der noch bestehenden Ortsverwaltung befasst, die entsprechenden Beschlüsse gefasst, die Architekten beauftragt und die genau Lage des Baukörpers festgelegt.

Wie in früheren Sitzungen des Gemeinde- und Ortschaftsrates ausführlich beraten und beschlossen wurde, wird die Ortsverwaltung abgebrochen und die Diensträume werden in das benachbarte Toni-Merz-Museum verlegt.

Bebauungsplan für neuen Kindergarten gefasst

In der jüngsten Sitzung ging es nun um die weiteren Verfahrensschritte zur Aufstellung eines Bebauungsplanes, dessen Grundzüge der Fachplaner Thomas Kernler vom Büro Zink Ingenieure erläuterte.

Das Plangebiet für den angestrebten Gemeindebedarf „Kinderbetreuungseinrichtung“ umfasse die jetzige Ortsverwaltung und den Bereich davor zur Maienstraße hin, ebenso eine Fläche südlich der Ortsverwaltung und der Kirche.

Diese Bereiche würden bereits in einem rechtskräftigen Bebauungsplan liegen, die benötigte Erweiterungsfläche sei an allen Seiten von bestehender Bebauung umgeben, so Kernler. Dadurch liege das Plangebiet wie in einer „Insel“ innerhalb baulich genutzter Flächen, deshalb könne das beschleunigte Verfahren angewandt werden.

Der Flächennutzungsplan könne im Nachgang geändert werden, ferner können auf eine frühzeitige Beteiligung verzichtet werden, so dass der Entwurf gleich zur Offenlage gebracht werden können.

Artenschutz muss beachtet werden

Aufgrund des Flächenverbrauchs könnte die Gemeinde einen naturschutzfachlichen Ausgleich vornehmen, muss es in besagtem Fall aber nicht. Dessen ungeachtet muss der Artenschutz beachtet werden, wobei es nach entsprechenden Untersuchungen keine Hinweise auf das Vorkommen von Zauneidechsen, Fledermäusen oder Bodenbrüter gebe, meinte der Planer. Innerhalb des Plangebietes gebe es auch keine Schutzgebiete, auf die Rücksicht genommen werden müsste.

Weiter ging der Planer nach einer Anfrage von Franz-Josef Schiel (FBL) auf das Thema Regenwasserrückhaltung ein, dem durch entsprechende bauliche Maßnahmen wie wasserdurchlässige Beläge und der vorgesehenen Dachbegrünung entsprochen werde.

Der Gemeinderat habe sich dieses wichtige Thema bei diesem und anderen Projekten als Aufgabe gegeben. Bei der konkreten Gestaltung der einzelnen Gewerke für den Kindergarten werde darauf eingegangen, betonte Bühler.