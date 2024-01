Die Händel-Festspiele für Lenderschüler in Sasbach gehen weiter

Das Streichorchester der Heimschule Lender Sasbach gewinnt den Förderpreis der Händel-Festspiele in Karlsruhe mit Teilnahme am Preisträgerkonzert im Badischen Staatstheater.

Die Händel-Festspiele am „Musik-Gymnasium Heimschule Lender“ gehen weiter: Das Streichorchester unter der Leitung von Ulrich Noss erhielt beim Händel-Jugendpreis 2024 in Karlsruhe einen ausgezeichneten Förderpreis zuerkannt.

Es ist das erste Mal, dass wir bei einem Preisträgerkonzert spielen dürfen. Ulrich Noss

Leiter Streichorchester

Die jungen Musiker dürfen auch beim prestigeträchtigen Preisträgerkonzert ihre Klasse präsentieren. Das Konzert findet am Sonntag, 18. Februar, ab 11 Uhr im Badischen Staatstheater in Karlsruhe statt.

„Es ist das erste Mal, dass wir bei einem Preisträgerkonzert spielen dürfen“, freut sich Ulrich Noss. Auszüge aus dem Preisträgerkonzert erklingen auch am Tag der offenen Tür, 3. Februar, ab 14 Uhr, in der Lender-Aula.

Preisträger-Tradition in Sasbach begann 2003

Dass der Komponist Georg Friedrich Händel (1685–1759) und die Heimschule Lender ein perfektes Duo bilden, für feinste Harmonien und virtuoses Spiel sorgen, bestätigte sich erneut beim Händel-Jugendpreis 2024 in der Kategorie Orchester.

Damit wurde eine lange Preisträger-Tradition fortgesetzt, die 2003 begann und in deren Folge sich immer wieder neu Schülergenerationen für die Barock-Musik begeisterten und mit Hauptpreisen ausgezeichnet wurden.

Der jüngste Preis hat nun durch die Teilnahme am Preisträgerkonzert eine erlesene Note, die auch wesentlich ein Verdienst von Ulrich Noss ist, der über eine so lange Zeit ein so hohes Niveau mit der nicht einfachen, aber klangschönen Barock-Musik halten kann.

Dazu gehörte beim Wettbewerb 2024 der Kanon in D-Dur für drei Violinen mit Generalbass von Johann Pachelbel (1653–1706) und damit ein sehr bekanntes Werk des Nürnberger Komponisten, dass es bis in den Bereich des Crossover und der Popmusik moderner Musikzeiten schaffte.

Das zentrale, anspruchsvolle Werk in Karlsruhe war das Konzert in D-Dur für Flöte, Streichorchester und Generalbass von Georg Friedrich Händel (1685–1759), dessen vier Sätze das Streichorchester mit den Solisten Lia Sester (Querflöte) und Janik Wang (Cembalo) in bester Qualität darbot.

BNN sind Partner der Händel-Festspiele

Der bedeutende Wettbewerb wird von der Händel-Gesellschaft in Karlsruhe ausgerichtet, die Badischen Neuesten Nachrichten sind deren Partner und durch eine Person in der Jury vertreten.

Der in Deutschland einmalige Händel-Jugendpreis wird seit 1995 für Schüler, Studenten und Ensembles von Schulen und Musikschulen in Baden-Württemberg ausgeschrieben, er widmet sich ganz dem Werk des großen Barock-Komponisten und der künstlerischen Förderung junger Talente auch aus dem Nachbarland Frankreich.

Der Wettbewerb wird unterstützt von den Regierungspräsidien in Baden-Württemberg, vom Südwestrundfunk, vom Badischen Staatstheater und von der Hochschule für Musik Karlsruhe. Die Teilnehmer müssen Werke der Barockzeit darbieten, darunter eine Komposition von Georg Friedrich Händel.

Bei der Bewertung spielen Kriterien wie Ton, Dynamik, Artikulation und Phrasierung, Intonation, Rhythmus, Zusammenspiel, äußere Darstellung und grundlegende Kenntnisse barocker Aufführungspraxis eine zentrale Rolle.