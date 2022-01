Diebstahl aus Kirche in Sasbach

Bislang unbekannter Dieb entwendete einen Opferstock aus einer Kirche in der Obersasbacher Straße in Sasbach.

Eine Zeugin bemerkte den Diebstahl am Dienstag kurz nach 11 Uhr. Der Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden, so die Polizei in einer Pressemeldung.

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 entgegen.