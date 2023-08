Künstlerinnen in der Region

Ein Kunstkreis ist für Melitta Dörr aus Sasbach der Durchbruch

Melitta Dörr wohnt im ältesten Haus in der Schwarzwaldstraße in Sasbach. Im Keller der Künstlerin sind zahlreiche Bilder und Holzarbeiten zu bewundern. In den vergangenen Jahren ist ihre Schaffenskraft aber an Grenzen gestoßen.