Der Erlenbadpark in Obersasbach ist zum Bürgerpark mit Mehrgenerationenspielplatz geworden, die Gemeinde bekam ihn vom Investor übertragen und hat ihn jetzt eröffnet.

Der „Bürgerpark am Erlenbad“ ist für die Bevölkerung freigegeben. Inmitten von fünf Wohngebäuden mit Servicewohnen ist eine öffentliche Anlage entstanden, in der Kinder, Jugendliche und Erwachsene entlang von massiven Mehrgenerationen-Spielgeräten und Himmelsliegen ihren Spaß haben können.

„Der Bauträger hat den Bürgerpark hergestellt, er hat ihn uns übertragen und wir sind künftig für die Pflege und Unterhaltung zuständig“, so Bürgermeister Gregor Bühler (CDU). Sein Dank galt Geschäftsführer Stefan Allgeier von der Pflegeheim Erlenbad Bauträgergesellschaft, die das Servicewohnen im Erlenbadpark nach Plänen von Architekt Thomas Braun realisierte.

Dazu gehörte auch die kleine Parkanlage mit dem Spielbereich in der Mitte, in den die Bauträgergesellschaft allein in die Geräte etwa 35.000 Euro investierte. Hinzu kommen die Gelder für den Aufbau der Anlage, die Platzgestaltung, die Bäume und die für Menschen und Insekten umweltfreundliche LED-Beleuchtung.

Öffentlicher Bereich für die Bürger in Obersasbach

Zu dem neu entstandenen Quartier „Servicewohnen im Erlenbadpark“ mit fünf Gebäuden mit 36 Wohnungen gehört auch das Haus „Portiunkula“ der Erlenbader Schwestern, in dem sich Büroräume für die Provinzverwaltung, eine Kapelle sowie Zimmer für Schwestern befinden, die pflegerische Unterstützung benötigen.

Von Beginn der Planungen für dieses Bauprojekt war es die Idee von Bürgermeister Gregor Bühler und Architekt Thomas Braun, den früheren Parkcharakter mit seinem Baumbestand aufzunehmen und inmitten eines privaten Geländes einen öffentlichen Bereich zu schaffen, den Bürger nutzen können.

Gemeinde kümmert sich um Bürgerpark

Deshalb war es bei der Planung wichtig, den früheren Grünzug wieder aufzunehmen, der sich über den Erlenbadpark hinaus am Aubach entlang bis zu dem kleinen Wäldchen hin erstreckte. Dies geschah nach Auskunft von Stefan Allgeier durch die Pflanzung von sechs Bäumen im Bürgerpark und der Anlegung von Rasenflächen. In dem Waldstück jenseits der Erlenbadstraße habe er 180 Bäume als vorgeschriebene Ausgleichsmaße für die Bebauung und die Entfernung von Bäumen pflanzen lassen.

Bürgermeister, Ortsvorsteher, Geschäftsführer und Architekt waren sich einig, dass der ins Eigentum der Gemeinde übertragene Bürgerpark eine sehr gute Möglichkeit biete, dass Menschen einen Platz zum Entspannen und Ausruhen haben. Der Bürgerpark werde aber auch Menschen zusammenführen und in Nachbarschaft zu dem Garten der Erlenbader Schwestern im Haus „Portiunkula“ eine Bereicherung sein.