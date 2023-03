Endspurt in Sasbach: Was man vor der Wahl am Sonntag wissen muss

Die Bürgermeisterwahl in Sasbach geht in die spannende zweite Runde. Wie es den verbliebenen drei Kandidaten geht und was für den Sonntag wichtig ist.

Die Entscheidung fällt am Sonntag: Welcher der drei verbliebenen Kandidaten wird neuer Bürgermeister oder neue Bürgermeisterin von Sasbach? Die 4.358 Stimmberechtigten haben die Wahl zwischen Dijana Opitz, Benedikt Eisele und Frank Tschany.

Am ersten Wahltermin hatte es für niemanden im Bewerberfeld für die nötige absolute Mehrheit gereicht, also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen.

Daher geht es an diesem Sonntag, 2. April, in die Neuwahl, landläufig oft als zweiter Wahlgang bezeichnet. Dann gewinnt, wer die meisten Stimmen erhält.

Wahl in Sasbach: Drei Namen auf dem Stimmzettel

„Als ehemalige Marathonläuferin weiß ich, dass man sich immer noch Kräfte für den Endspurt aufheben muss, um ins Ziel zu kommen“, sagt Dijana Opitz.

Also habe sie die Laufschuhe geschnürt und sei jeden Nachmittag für Gespräche in der Gemeinde unterwegs gewesen, auch bei Bürgern, die um einen Termin mit ihr gebeten hatten. Dabei habe sich ihre Aussage vom Beginn der Kandidatur bestätigt: „Die Gemeinde und ich passen gut zusammen.“

„Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich bin sehr zuversichtlich“, sagt Benedikt Eisele.

In den letzten Tagen vor der Wahl sei er, wie bisher, weiter von Haustür zu Haustür gegangen, habe seinen noch einmal überarbeiteten Flyer verteilt und, wie auch Opitz, Vereine und Betriebe besucht. Dass er als einziger Kandidat erklärt habe, nach Sasbach ziehen zu wollen, sei bei den Menschen gut angekommen.

Auf Hausbesuche hat auch Frank Tschany im Endspurt gesetzt. Er hofft, so am Sonntag noch einige Stimmen dazuzugewinnen. Was ihm aufgefallen sei: „Manche Bürger hatten längst ihren Favoriten, manche waren unentschlossen, und mache wollen im zweiten Wahlgang gar nicht mehr wählen gehen.“

Vor knapp zwei Wochen hatte der Vorsitzende des Wahlausschusses, Rolf Hauser, kurz nach 19 Uhr das Ergebnis verkündet: Dijana Opitz war mit 39,37 Prozent der gültigen Stimmen auf dem ersten Platz gelandet, Sanja Tömmes mit 27,56 Prozent auf dem zweiten und Benedikt Eisele mit 22,59 Prozent auf Rang drei.

Tömmes hatte am Montagabend nach der Wahl überraschend ihre Kandidatur zurückgezogen: Mit Eisele und ihr habe sich die Mehrheit der Wähler „für zwei kommunalpolitisch erfahrene Kandidaten entschieden“, die „sich im zweiten Wahlgang gegenseitig wichtige Stimmen wegnehmen“ würden.

Zudem habe sie mit „einigen Angriffen auf ihre Person zu kämpfen“ gehabt. Es seien Gerüchte gestreut worden, „sie wäre von Investor Jürgen Grossmann bewusst in den Wahlkampf geschickt worden“. Für Rückfragen war Tömmes seitdem nicht mehr zu erreichen.

Sasbacher Vereine richten Feier aus

Auch Matthias Schneider, Alexander Graf und Tobias Herok haben ihre Kandidaturen nach einstelligen Ergebnissen zurückgenommen. Dauerkandidat Frank Tschany erhielt 0,49 Prozent der Stimmen und tritt am Sonntag noch einmal an.

Neue Bewerbungen gingen nicht ein: Am Mittwoch hatte man „mit großer Spannung zum letzten Mal den Briefkasten am Rathaus überprüft“, sagte Hauptamtsleiter Marcel Stöckel.

Nun sind die Wahllokale am Sonntag erneut von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Das Ergebnis wird am Abend wieder vor dem Ratssaal bekannt gegeben.

Den Wahlsieger oder die Wahlsiegerin erwartet danach „eine kleine Feier, ausgerichtet von örtlichen Vereinen, mit musikalischer Umrahmung, und auch die Stellung des traditionellen Bürgermeisterbaums auf dem Kirchplatz wird zu den ersten Höhepunkten nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses zählen“, teilt die Gemeinde mit.

Bis zur offiziellen Amtseinführung des Nachfolgers von Gregor Bühler als Bürgermeister und der Vereidigung im Gemeinderat führen Bürgermeister-Stellvertreter Rolf Hauser und, für die innere Verwaltung, Hauptamtsleiter Marcel Stöckel die Amtsgeschäfte.

Die Redaktion berichtet auch im zweiten Wahlgang aktuell aus Sasbach.