Experte für arabische Welt

Entführung der „Landshut“: Sasbacher Diplomat telefonierte 1977 mit Kanzler Helmut Schmidt

Der ehemalige Diplomat Hubert Lang lebt in Sasbach und arbeitete jahrelang in arabischen Ländern. 1977 war er ganz nah dran am Weltgeschehen, als er während der Entführung der „Landshut“ mit Kanzler Helmut Schmidt telefonierte.