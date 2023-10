Franziskanerinnen aus Indien besuchen das Kloster Erlenbad in Sasbach

Wie viel Gutes, Heilsames und Hoffnungsvolles ein „Werkzeug in Gottes Hand“ bewirken kann, durften die Erlenbader Schwestern und deren Gäste in der Begegnung mit indischen Schwestern ihrer weltweiten Gemeinschaft „School Sisters of St. Francis“ erleben.

Denn zu Besuch sind derzeit die Franziskanerinnen Alphy, Lima und Karuna, die im Norden Indiens tätig sind. Sie sind Teil einer seit Jahrzehnten bestehenden Verbindung zwischen dem Kloster Erlenbad in Obersasbach und den 30 Stationen auf dem Subkontinent.

Zum ersten Mal kamen vor 60 Jahren indische Schwestern nach Obersasbach

Nun berichteten sie über die vielfältigen Projekte bei den Ärmsten der Armen. 1936 begannen Schwestern aus der europäischen Provinz mit der Missionsarbeit in Indien, bevor in den 1960er Jahren erstmals Schwestern aus Indien nach Obersasbach kamen.

Hier wurden sie als Krankenschwestern, Hebammen oder Erzieherinnen ausgebildet und kehrten dann wieder zurück in ihr Heimatland. Deshalb hat der Besuch der indischen Schwestern auch einen historischen Aspekt der Gemeinschaft, die 2024 ihr 150. Jubiläum feiert.

Neue Regionalleiterin ist Schwester Erna-Maria Zimmerer als Nachfolgerin von Schwester Rita Eble, die acht Jahre Provinzoberin war.

Die ersten indischen Schwestern kamen am 11. August 1963 zur Ausbildung ins Kloster Erlenbad. Zur zweiten Gruppe am 3. September 1964 gehörte auch Schwester Floretta, die seit vielen Jahrzehnten im Mutterhaus der Europäischen Provinz in Obersasbach lebt, das bis in die 2000er Jahre auch das Mutterhaus der Franziskanerinnen in Indien war.

Dann haben sich die Niederlassungen gut entwickelt und viele junge Frauen traten der Gemeinschaft bei, so dass mit der Francis-Provinz im Norden und der Assisi-Provinz im Süden zwei neue, selbstständige Provinzen entstanden.

Spenden finanzieren die medizinische Ausbildung der Inderinnen

Über all die vielen Jahre haben sich die Erlenbader Franziskanerinnen um die Mitschwestern gekümmert, haben Spendenaktionen gestartet und bekamen sehr gute Unterstützung aus der Bevölkerung.

Dadurch wurde es möglich, dass drei indische Schwestern Medizin studieren konnten und nun als Ärztinnen tätig sind, darunter die promovierte Medizinerin Schwester Alphy.

Schwester Alphy berichtete von der leidvollen Corona-Zeit, als sie im Sinne des Ordensgründers Franziskus von Assisi mit viel Gottvertrauen unterwegs war, im Krankenhaus ihren Dienst versah und zu den Armen und Kranken in die Dörfer ging.

Viele Pflegekräfte und Angehörige taten das nicht, weil sie Angst hatten, sich selbst mit dem Virus anzustecken. Doch sie empfand es als Auftrag Gottes, wurde von ihrer Provinzoberin auch ausgesandt und half als Ärztin so gut, wie es in dieser extrem schwierigen Zeit möglich war.

Dabei bewährte es sich, dass die Schwesterngemeinschaft mit Hilfe vieler Spender ihre Kliniken, Schulen und Einrichtungen offenhalten und sich gerade um Kinder, Alte und Kranke kümmern konnten.