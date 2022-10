Eine Freundschaft über den Rhein wird von Sasbach und Marmoutier gefeiert

Als sich Menschen aus Obersasbach in Baden und Marmoutier im Elsass vor 50 Jahren sich kennenlernten, die Hände reichten und Freunde wurden, begann eine etwas andere „Hochzit vun hiew un diewe“.

Die Partnerschaft wurde nicht von Bürgermeistern initiiert oder mit einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats verordnet, sondern Bürger und Vereine brachten das „Hochzeitspaar“ zusammen. Daran wird an diesem Samstag erinnert, wenn Gäste aus Marmoutier im Dorf erwartet werden, um coronabedingt ein Jahr versetzt 50 Jahre Freundschaft und 25 Jahre Jumelage zu feiern.

Was damals geschah, war ein Glücksfall deutsch-französischer Geschichte im Kleinen und ein europäisches Modell unten an der Basis, als am 4. Juli 1971 der Chor „Fidelia“ Obersasbach sein 75-jähriges Bestehen feierte und die Waldhornbläser aus Marmoutier im Festgottesdienst die „Hubertusmesse“ spielten.

Den Kontakt knüpften Hermann Baßler und Albert Hauser. Der frühere Ortsvorsteher Albert Doll erinnert sich, dass der Sasbacher Maurer Franz Ketterer die beiden als Treiber mit ins Elsass nahm, wenn im Herbst die Jagdsaison anstand. Die Klänge der Waldhornbläser müssen diesen so gut gefallen haben, dass sie davon den Sängern vorschwärmten und es zur Einladung der Musiker kam.

Grundstein für die Freundschaft gelegt

Mit deren Gastspiel im Erlenbadpark wurde der Grundstein für die Freundschaft gelegt, die zunächst etwas zaghaft auf privater Ebene, dann aber umso herzlicher ohne offizielles Dokument als „Ehe ohne Trauschein“ gepflegt wurde. Unter den Waldhornbläsern war Edmond Kalck, der mit 15 Jahren als Luftwaffenhelfer einberufen wurde.

In einem bewegenden Brief schilderte er 1945 seiner Familie sein Schicksal in Nazi-Deutschland. Dieses Dokument war 2012 Teil einer Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg zum Thema „Grenz-Fall Frankreich“, auch Exponate aus Sasbach waren zu sehen.

Jener Edmond Kalck wurde gerade wegen seiner schlimmen Erfahrungen in jungen Jahren zu einem entscheidenden Förderer der Begegnung von Menschen beider Länder. Für dieses Bemühen ehrte ihn die Gemeinde Sasbach am 10. Juni 1994 mit der Ehrenmedaille. Doch die Jumelage 1996 blieb ihm versagt, er starb wenige Monate nach der Ehrung.

Angèle Italiano-Kalck leitet Freundeskreis

Seine Tochter Angèle Italiano-Kalck führt sein Vermächtnis bis heute fort, sie leitet den Freundeskreis. Mit anderen lebt sie die europäische Idee, die auch für die Gründer-Bürgermeister Jean-Claude Weil (Marmoutier) und Ewald Panther (Sasbach) von elementarer Bedeutung waren.

„Wir öffnen unser Herz heute besonders weit, weil wir wissen, dass wir gleiches von Marmoutier erwarten können“, sagte Panther bei der Feier 1996. Weil ergänzte: „Europa kann nur funktionieren, wenn sich Menschen begegnen und Gemeinden Partnerschaften schließen.“

Legendär sind die drei Worte „Es gilt! Freundschaft“, denn mehr bedurfte es damals nicht, die Jumelage im Zeichen von Respekt und Freundschaft zu besiegeln. Zu deren Motoren gehörte Albert Doll, der 1975 Ortsvorsteher wurde, zuvor als junger Mitarbeiter der Verwaltung die Gründerzeit erlebte und die Partnerschaft bis 2009 mitprägte.

Sein Nachfolger Rudi Retsch trat in seine Fußstapfen und hielt mit den Bürgermeistern Ewald Panther, Wolfgang Reinholz und Gregor Bühler die Kontakte lebendig, die mit den Schlepper- und Oldtimerfreunden, der Trachtenkapelle, dem Kirchenchor und der Chorgemeinschaft Sasbachwalden/Obersasbach wichtige „Brückenpfeiler“ hatte.

1986 trat auch die Grundschule von Obersasbach getreu dem Motto „Lerne die Sprache deines Nachbarn“ die Reise nach Marmoutier an. Als begeisterte Europäer waren die Verantwortlichen in Marmoutier auch dreimal Ausrichter des internationalen Jugendprojektes „Eine Welt von Freunden“.