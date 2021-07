Zusammen mit dem Zoo Karlsruhe werden weitere Große Brachvögel im Gebiet Rheinau/Wagshurst/Obersasbacher Mark ausgewildert. Einige der Vögel haben Sender bekommen: Wo fliegen sie hin und was hat die Wissenschaft davon?

Brachvogel „Emil“ verließ seinen Lebensraum in der „Obersasbacher Mark“, schlug die Flugrichtung Südwest ein und lebt jetzt bei Lissabon/Portugal im Gebiet, wo der Fluss Tejo in den Atlantik mündet. Dass dies der Biologe und Experte für Große Brachvögel, Martin Boschert vom Büro Bioplan Bühl, so genau sagen kann, ist der modernen, digitalen Technik zu verdanken.

Denn „Emil“ trägt einen kleinen Sender auf dem Rücken, der verschiedenste Daten übermittelt, die der promovierte Biologe über eine App abrufen kann. „Bei den Vögeln ist es wie bei den Menschen, sie machen immer am gleichen Ort Urlaub“, sagt Boschert. Er hat Daten über Große Brachvögel, die fünf Jahre lang am selben Ort ihr Winterquartier aufschlagen.

Wenn über den Winter alles gut geht und „Emil“ die Strapazen der über 2.000 Kilometer langen Rückreise überlebt, müsste er Anfang bis Mitte März 2022 wieder in die „Obersasbacher Mark“ der Gemeinde Sasbach bei Bühl-Moos zurückkehren.