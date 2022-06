Historischer Blick auf die Wallfahrtskirche am Sasbacher Hochfeld

Freud und Leid: Am 22. Mai 1842 wurde der Grundstein für die lang ersehnte Kirche in Sasbachwalden gelegt, während am Morgen des 16. Oktober 1842 die letzte heilige Messe in der Wallfahrtskirche auf dem Hochfeld in Sasbach stattfand und sie danach abgerissen wurde. Das war bitter für die einen, die anderen freuten sich, denn mit dem prächtigen Barockaltar von Philipp Winterhalter von 1710 wurde ihnen auch die Wallfahrt übertragen. „Schön und groß wurde die neue Kirche gebaut, lieblich ist sie im Gebirge gelegen“, schreibt Vikar Karl Marbe. Als am 8. Mai 1844 um 5 Uhr die Glocken festlich läuteten, strömten die Pilger aus Berg und Tal zur neuen Kirche.

Legende um Vogel: Die Wallfahrt auf dem Hochfeld begann mit Hirtenbuben. Beim Hüten von Tieren flog der Legende nach ein Vogel mit einem Bild im Schnabel zu ihnen und ließ es fallen. „Darauf war Gott Vater mit der Weltkugel, Gott Sohn mit dem Zepter und der Heilige Geist als Taube dargestellt. Maria kniete in der Mitte und wurde gekrönt“, schreibt Eugen Beck 1959. Die Hirten schützten das Bild vor Regen und Schnee und kamen oft zum Gebet an den Gnadenort. Als immer mehr Menschen herbei pilgerten, kam es nach einem Vermerk im Protokollbuch des Kapitels Ottersweier von 1696 zum Bau einer Kapelle. Auch in Akten des Klosters Schuttern, deren Mönche Seelsorger in Sasbach waren, wird die Kapelle 1698 erwähnt. sp