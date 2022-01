Mit Film und Rap-Musik

Holocaust-Gedenktag im Unterricht: Sasbacher Heimschule zeigt jüdisches Leben aus anderer Perspektive

An der Heimschule Lender in Sasbach gibt es anlässlich des Holocaust-Gedenktags am 27. Januar einen Schwerpunkt zum jüdischen Leben junger Menschen in Baden-Württemberg. Die Unterrichtseinheit soll aus einer anderen Perspektive auf das Thema blicken.