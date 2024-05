Nachdem der Hund einer Frau eine 18-Jährige in Sasbach in die Hüfte gebissen hat, lief die Hundebesitzerin weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Ein Hund hat am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr in der Sasbachrieder Straße eine 18-Jährige in die Hüfte gebissen. Die Hundehalterin ist, ohne sich um die Verletzte zu kümmern, weitergelaufen.

Die 18-Jährige war mit einer gleichaltrigen Freundin unterwegs, als ihnen eine Frau mit einem schwarzen Dobermann an der Leine entgegenkam. Nachdem der Hund die 18-Jährige gebissen hat, ist sie zur Untersuchung in eine Klinik gegangen.

Polizei sucht Zeugen

Die Hundehalterin, welche als Mitte 30-jährige Frau mit langen braunen Haaren beschrieben wurde, soll etwa 1,70 Meter groß sein und einen pinkfarbenen Regenponcho getragen haben. Die Ermittler bitten um Hinweise zu dem Vorfall und der gesuchten Hundehalterin unter (0 78 41) 7 06 60.