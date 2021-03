Kindergartenneubau in Sasbach nimmt die nächste Hürde im Gemeinderat

Einen Stein nach dem anderen setzen die Sasbacher Gemeinderäte, damit in Obersasbach wie bereits beschlossen ein neuer Kindergarten gebaut werden kann. Die Gemeinderäte befürworteten in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig die Empfehlung des Vergabegremiums, das Architektur-Büro studio st aus Stuttgart mit den weiteren Planungsschritten zu beauftragen.

Das bedeutet, dass im Zuge der weiteren Planungen bei jeder Leistungsstufe 1 bis 8 im Ratsgremium neu beraten und beschlossen wird, wie es mit dem Kindergartenneubau weiter geht.

„Die Architekten werden durch dieses allgemein übliche Verfahren gleichsam diszipliniert, die einzelnen Schritte „sauber zu planen und abzuschließen“, sagt Architekt Thomas Thiele aus Freiburg, der den von der Gemeinde ausgeschriebenen Wettbewerb mit der Auslobung der Preisträger am 12. Dezember 2020 fachlich plante und betreute. Dazu gehörten auch die Vergabegespräche am 16. Februar, aus denen deutlich hervorging, dass der erste Preisträger auch den Zuschlag für die weiteren Planungen erhalten soll.

Dies wurde durch die Entscheidung der Gemeinderäte bestätigt, so dass die Preisträger grünes Licht für die weitere Ausarbeitung ihrer Pläne für den Kindergarten und dessen ersten Bauabschnitt für drei U3-Krippengruppen sowie eine Ü3-Gruppe erhielten. Wann der zweite Bauabschnitt errichtet werde, könne derzeit noch nicht gesagt werden, so Bürgermeister Gregor Bühler (CDU). „Es kann zehn Jahre gehen“, so Bühler, der Faktoren wie die Kinderzahlen in den nächsten Jahren oder die Zuschüsse des Landes nannte.

Wo soll der Kindergarten einmal genau stehen?

Möglichst zeitnah soll auf Anregung von Rolf Hauser und Ambros Bühler (beide CDU) auf dem Grundstück, auf dem noch das Gebäude der Ortsverwaltung steht, eine Absteckung der Maße des künftigen Kindergartens erfolgen. So soll verdeutlicht werden, wie nahe das Gebäude an Kirche und Straße heranrückt.

Genau mit dieser Frage hätten sich die Juroren einen Tag beschäftigt, denn der Kindergarten sollte gerade nicht zu dominant an die Kirche heranrücken, den Vorplatz erhalten und möglichst weit weg von der Straße angesiedelt werden, so Thiele. Dass die Kirche beim Blick von der Maienstraße aus verdeckt werde, sah Rudi Retsch (CDU) nicht, zumal die Obersasbacher Ortsverwaltung ein dreigeschossiges Gebäude sei und der erste Bauabschnitt eingeschossig werde.

Wer der örtliche Bauleiter sein werde, bestimme letztlich das beauftragte Büro studio st, so Thomas Thiele auf eine Anfrage von Markus Kraus (FBL). Kraus wollte wissen, ob die Gemeinde einen Bauleiter beauftragen oder Planer ausschließen könne. Er gehe davon aus, dass die Architekten aus Stuttgart mit der Gemeinde den örtlichen Bauleiter bestimmen, meinte Thiele.

Einstimmig befürworteten die Räte den Vorschlag der Verwaltung, die Betriebserlaubnis der altersgemischten Ü3-Gruppe im Kinderhaus Obersasbach von Regelbetreuung in verlängerte Öffnungszeiten zu ändern. Wie Kämmerer Joachim Falk darlegte, sei die Situation bei den U3-Plätzen im Kinderhaus sehr angespannt. Nur durch eine frühzeitige Umgewöhnungen der Kinder ab zweieinhalb Jahren in die altersgemischte Gruppe könnten die hohen Anmeldezahlen im U3-Bereich demnach abgedeckt werden.

Keine Kinder mehr aus anderen Gemeinden

Die Umgewöhnung wurde durch die coronabedingte Schließung noch erschwert, so Falk. Bereits 2020 war die Entscheidung gefallen, grundsätzlich keine auswärtigen Kinder mehr aufzunehmen. Dennoch würden derzeit noch knapp 50 Kinder von auswärts in den drei Kindergärten betreut. Fünf Sasbacher Kinder besuchen auswärtige Kindergärten.

Davon abgesehen wurden von den Räten sechs einstimmige Beschlüsse gefasst, die sich auf die Befreiung der Gebühren durch die coronabedingten Schließungen im Januar und Februar 2021 bezogen. Für Kinder in der Notbetreuung wird die Betreuungsgebühr entsprechend der tatsächlichen Nutzung erhoben. Die Gebühr für die Schulkindbetreuung während des Wechselunterrichts wird anteilig mit 50 Prozent der Monatsgebühr berechnet.