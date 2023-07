Unbekannter stiehlt Kasse aus einer Tankstelle in Sasbach und flüchtet

Der Täter hat die Kasse aus der Tankstelle am Mittwochabend entwendet und befindet sich noch auf der Flucht. Die Polizei bittet nun um Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend die Kasse einer Tankstelle in Sasbach gestohlen und befindet sich seitdem auf der Flucht. Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter gegen 20.30 mit seinem Fahrrad auf der Hauptstraße unterwegs gewesen, als er eine geöffnete Hintertür der Tankstelle bemerkte.

Der Unbekannte verschaffte sich Zutritt zu der Tankstelle und entwendetet eine verschlossene Kasse mit mehreren Hundert Euro sowie einer offenen Schublade für Münzgeld. Nach Zeugenaussagen sei der Unbekannte anschließend mit seinem Fahrrad hinter das Gebäude eines Paketshops gefahren. Von dort aus setzte er gegen 20.30 Uhr seinen Weg in Richtung Achern fort. An der Kreuzung „Sasbacher Straße“ sei der Dieb nach links in die „Bert-Brecht-Straße“ verschwunden sein, informierten Zeugen weiter.

Zeugenberichte beschreiben das Aussehen des Flüchtigen

Bei dem Unbekannten handelte es sich nach Zeugenberichten um einen circa 35-jährigen Mann mit einem südländischen Erscheinungsbild. Getragen habe der Mann eine schwarze Kopfdeckung mit roten Punkten, eine lange graue Hose, ein graues Polo T-Shirt sowie schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den unbekannten Mann zur Tatzeit gesehen haben, sich bei dem Polizeirevier Achern / Oberkirch zu melden.