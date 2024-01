Unbekannter klaut in Sasbach Alkohol aus Kühlwagen

Eine unbekannte Person hat in der Zeit zwischen 20 Uhr am Mittwoch und 6.30 Uhr am Donnerstag in Sasbach einen Getränkekühlwagen aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug in der Sasbachrieder Straße auf Höhe einer Obstsammelstelle.

Der Wagen war mit einem Vorhängeschloss gesichert. Nach dem Diebstahl fehlten mehrere alkoholische Getränke.

Verdächtiges Auto

Gegen 5 Uhr soll ein grauer, sportlicher VW Golf mit schneller Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht aus Richtung des Sasbacher Sportplatzes gekommen sein. Die Polizei ermittelt derzeit, ob es eine Verbindung zu dem Diebstahl gibt. Sie bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.