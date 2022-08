Straßensperrung nach Unfall mit Gas-Lastwagen in Obersasbach

Einen mit einem Gastank beladenen Lastwagen hat am Montagnachmittag in Obersasbach ein anderer LKW gerammt. Die Straße musste voll gesperrt werden.

Ein mit Flüssiggas beladener Lastwagen wurde am Montagnachmittag in einen Unfall auf der Kreisstraße 5307 in Obersasbach verwickelt.

Nach Polizeiangaben wollte das Fahrzeug in ein Grundstück einbiegen, als es von einem anderen Lastwagen gestreift wurde. Dessen Fahrer hatte offenbar an der Engstelle vorbeifahren wollen und dabei den Gas-LKW gerammt.

Die Helfer am Unfallort konzentrierten sich zunächst darauf, des Gastank auf eventuelle Undichtigkeiten zu untersuchen. Die Kreisstraße wurde in dieser Zeit voll gesperrt, eine Fachfirma wurde angefordert, berichtet die Polizei.

Ein Beteiligter wurde nach dem Unfall vorsorglich in eine Klink zur Untersuchung eingewiesen. Die Höhe des Sachschadens war am späten Nachmittag noch unklar.