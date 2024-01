Ein geborstener Maischetank führt am Samstag zu Feuerwehreinsatz und Straßensperrung in Obersasbach. Auch die Firma Kress Kanalreinigung wird verständigt.

Mehrere Tausend Liter Maische sind am Samstagabend im Ortszentrum von Obersasbach aus einem geborstenen Stahltank einer Brennerei ausgelaufen. Das bestätigt das Polizeipräsidium Offenburg.

Endstation der Maische ist das Klärwerk

Demnach ergoss sich die Maische über die Obersasbacher Straße. In dem leicht abschüssigen Bereich bestand die Gefahr, dass die Flüssigkeit nicht nur in die Kanäle, sondern auch in den naheliegenden Sasbach floss.

Die Freiwillige Feuerwehr Sasbach ergriff die entsprechenden Schutzmaßnahmen. Zur Aufnahme und Entsorgung der Maische, die sich auch auf Nachbargrundstücken ausgebreitet hatte, wurde die Firma Kress Kanalreinigung hinzugezogen. Der Bereich musste vorübergehend gesperrt werden.