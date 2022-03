Die Trachtenkapelle Obersasbach setzt mit einem Video ein emotionales Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine. Die Mitglieder fordern: „Mr. Putin, Stop the War“ .

Dass die Europa-Hymne „Ode an die Freude“ fast zeitgleich für ein neues Video der Trachtenkapelle in Obersasbach und 2.000 Kilometer entfernt durch das Sinfonieorchester Kiew als musikalischer Widerstand auf dem Unabhängigkeitsplatz „Maidan“ erklang, war reiner Zufall. Aber es war dies ein sehr schöner Zufall, der für Emotionalität und Solidarität mit den Ukrainern stand.

Denn mit ihrem Video „Musizieren für ein friedliches Europa“ will die Trachtenkapelle mit ihrem Vorsitzenden Franz Baumann und Dirigent Thomas Roth ein klingendes Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine setzen, die gegen die brutale Invasion durch Russland Widerstand leisten und deren Leben, Freiheit und Zivilisation niedergebombt werden.

„Mr. Putin, Stop the War“ heißt es am Ende des Friedens-Videos von Thomas Roth (Drehbuch), Benedikt Spether (Kamera/Schnitt) und der mehr als 60 Musiker von Obersasbach.

Gang durch die Friedensallee

Dass jemals ein Kind im Europa des 21. Jahrhunderts fragen würde, „Mama, wozu sind eigentlich Kriege da?“, war seit über 70 Jahren undenkbar. Doch Max stellt zu Beginn des Videos diese sorgenvolle Frage, als er mit seiner Mama Melanie Lang durch die Turenne-Allee und einen Teilbereich der historischen Anlage spaziert. Hier haben Jugendliche aus zehn europäischen Partnergemeinden von Sasbach und Sasbachwalden beim 20. Internationalen Jugendprojekt „Eine Welt von Freunden“ hölzerne Stelen mit Friedenssymbolen gestaltet, um eine „Friedensallee in der Allee“ anzulegen.

Die Turenne-Allee war über Jahrhunderte hinweg ein Zeichen für die deutsch-französische Feindschaft und furchtbare Kriege im 20. Jahrhundert. Doch aus Nationalismus und Feindschaft wurden längst eine tiefe Freundschaft und das Fundament für das neue „Haus Europa“. Doch die Frage von Max inmitten der Symbole mit Peace-Zeichen und Friedenstauben lässt ihn, seine Mama und den Betrachter des Videos buchstäblich erschrecken. Denn gerade einmal zwei Flugstunden entfernt werden Menschen getötet, Millionen fliehen vor Bomben und Granaten.

Mama, wozu sind eigentlich Kriege da? Max Kind im Video

Dagegen will sich die Trachtenkapelle mit ihrer Melodie vom Frieden zur Wehr setzen, Musiker sprechen das seit Jahrtausenden bekannte Wort „Frieden“ in verschiedenen Sprachen und lassen Friedenstauben steigen. Die Brieftauben von Michael Droll drehten ein paar Runden über der Trachtenkapelle und kehrten dann, orientiert am Magnetfeld, zielsicher und wohlbehalten in ihre Käfige im Bühler Stadtteil Oberbruch zurück.

Auf dem Platz bei der Grindehalle hatte die Trachtenkapelle aus Schleppern und Fahrzeugen jenes „Peace-Zeichen“ stilisiert, das in den 1950er Jahren als Zeichen gegen die atomare Aufrüstung entwickelt wurde und zum Symbol des Widerstands gegen Krieg und Gewalt wurde. Diesen Widerstand greift die Trachtenkapelle in dem Video auf, die Musiker formieren sich zu einem großen Kreis und zu den Klängen der Europa-Hymne ziehen Kinder mit den Fahnen der Ukraine und von Europa in die Mitte des Friedenszeichens.