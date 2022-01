Das Impfen in den Kommunen nimmt im neuen Jahr wieder Fahrt auf. Die ersten Termine wurden in Achern und in den Umlandgemeinden bereits realisiert. In den nächsten Wochen folgen weitere, entweder als offene Impftermine oder als Termine nach einer Anmeldung.

Das kommunale Impfzentrum der Stadt Achern öffnete erstmals am 18. November. Es war bis einschließlich 6. Januar an drei bis vier Tagen pro Woche geöffnet. In diesem Zeitraum wurden circa 4.300 Impfdosen verabreicht.

Die größte Nachfrage verzeichnet die Booster-Impfung, gefolgt von Erst- und Zweitimpfungen. Im Sommer 2021 wurden in einer bis dahin einmaligen Aktion in Achern ein Pop-up-Impfzentrum für jeweils Erst- und Zweitimpfung auf- und wieder abgebaut, an den beiden Tagen erhielten 1.700 Personen eine Impfung.

Nach den ausgebuchten Terminen im Dezember gibt es im Januar weitere Impfangebote für Acherner Einwohner im kommunalen Impfzentrum in der Hornisgrindehalle: Montag, 17. und 24. Januar und Mittwoch, 12., 19. und 26. Januar jeweils von 18 bis 20 Uhr. Die Impfungen erfolgen durch die Ärzte des Praxis-Teams Kohler, Schwall-Geier und De Bra.

Am Donnerstag, 13., 20. und 27. Januar von 16 bis 20 Uhr erfolgen Impfungen durch das mobile Impf-Team des Ortenaukreises mit den Impfstoffen Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Die Buchung für alle Termine erfolgt ausschließlich über die Corona-Hotline (07841) 6421950.

Die Stadtverwaltung bittet, vereinbarte Impf-Termine, welche nicht wahrgenommen werden können, abzusagen, damit diese weitervergeben werden können. Zum jeweiligen Impf-Termin sind Impfausweis, Personalausweis und Krankenversicherungskarte mitzubringen.

Vom 7. August bis zum 23. Dezember 2021 bot die Gemeinde Sasbach sechs offene Termine unter Mithilfe von Mitarbeitern der Verwaltung und des DRK-Ortsvereins an. 693 Personen nahmen dieses Angebot wahr. Bei fünf Termine war das mobile Impfteam des Ortenaukreises vor Ort. Das spezielle Impfangebot für Senioren (60 Personen) ermöglichte das Praxis-Team Kohler, Schwall-Geier, De Bra aus Achern.

Zu den eigenen Angeboten der Gemeinde kamen zwei weitere in Kooperation mit der Stadt Achern im Pop-up-Impfzentrum, zu denen circa 1.700 Personen kamen. Der nächste offene Termin in Sasbach ist am 27. Januar von 15 bis 20 Uhr in der Grindehalle in Obersasbach.

„Mir ist es wichtig, dass wir niemanden von der Impfung ausgrenzen, sondern jeder Impfwillige hier eine Impfdosis bekommt“, betont Sasbachs Bürgermeister Gregor Bühler (CDU). „Lieber bieten wir mehrere Impftermine an und stellen unsere Dienste zum Schutz aller einer größeren Bevölkerungsgruppe zur Verfügung, denn letztlich kennt das Virus keine Gemarkungs- und Landesgrenzen.“

Letztlich entscheide die Nachfrage darüber, wie oft und in welchem Umfang die Gemeinde künftig weitere Impfangebote mache. Dessen ungeachtet werde sich Sasbach „entschlossen für eine hohe Impfquote einsetzen“.

Impfangebot für Vereine Für alle Mitglieder: Ziel der Stadt Achern ist es, alle öffentlichen Räume so sicher wie möglich zu gestalten. Hierbei werden nach Auskunft der Stadtverwaltung auch die Vereine in den Blick genommen, denen über ein Anschreiben an die Vorsitzenden für alle Vereinsmitglieder Impfangebote unterbreitet werden. „Damit ist der Weg auch frei für Lockerungen bei den Aktivitäten der Vereine“. Mit einer weiteren Aktion wird die Stadt allen der zirka 220 Mitglieder des Acherner Wirtschaftsclubs ein Impfangebot für deren Beschäftigte unterbreiten. esp

Auch im Achertal wurde fleißig geimpft. Haben im Juli vergangenen Jahres 352 Personen das Impfangebot der Gemeinde für Einwohner in Kappelrodeck angenommen, so wurde das Angebot am 9. Januar auch für Bürger aus Ottenhöfen und Seebach geöffnet und 344 Personen (95 Prozent Booster-Impfungen) kamen.

„Ich bin froh und dankbar, dass wir als Gemeinde mit der Impfaktion einen weiteren Beitrag leisten konnten, Impfwilligen ein Angebot vor Ort im Achertal zu machen und beizutragen, Schritte zurück in die Normalität zu begünstigen“, so Bürgermeister Stefan Hattenbach (CDU).

Nach der Vorbereitung waren am 9. Januar sechs kommunale Mitarbeiter im Einsatz, um das mobile Impfteam zu unterstützen. Die Organisation mit Terminvergabe habe sich bewährt. „Es gab keine langen Wartezeiten, die Atmosphäre war entspannt. Auch war ausreichend Biontech-Impfstoff verfügbar.“

Eine sehr gute Resonanz gab es am 4. Januar in Sasbachwalden. Hier wurden 130 Personen durch drei Impfteams vom Ortenau Klinikum und dem DRK geimpft. Bürgermeisterin Sonja Schuchter (CDU) kann sich gut vorstellen, im Blick auf die erforderlichen Booster-Impfungen in den Fastnachtsferien erneut einen Termin anzubieten.

Vor Weihnachten wurden in Lauf 178 Bürger geimpft, davon sechs Erstimpfungen, neun Zweitimpfungen und 163 Personen erhielten ihre Drittimpfung. Am 1. Februar gibt es von 8 bis 12 Uhr einen weiteren Impftermin.

In Renchen gab es bereits einen ersten Impftermin im neuen Jahr, ein weiteres Angebot ohne Voranmeldung gibt es am 22. Januar sowie am Samstag, 12. Februar, jeweils von 10 bis 16 Uhr im Haus der Jugend und Vereine. In Rheinau bekamen im Dezember 550 Personen eine Impfung, ein weiterer Termin ohne Voranmeldung und offen für alle ist am 13. Januar von 11 bis 15 Uhr in der Stadthalle in Freistett.