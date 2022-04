Flucht vor dem Krieg

Bilder zeigen nicht die ganze Brutalität: Geflüchtete Ukrainer in Sasbach sorgen sich um Verwandte

Der Draht in die Heimat soll nicht abreißen: Ukrainische Flüchtlinge in der Region verfolgen tief besorgt, was sich in ihrer Heimat abspielt. Natalia Hrushevska hat in Sasbach Aufnahme gefunden. Die Geschichte einer Hilfsaktion.