Unbekannte beschmieren Schule in Sasbach mit Graffiti

Eine Schule in Sasbach ist in der vergangenen Nacht von Unbekannten mit verfassungsfeindlichen Graffitis und Phallussymbolen beschmiert worden.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag eine Schule in der Friedhofstraße in Sasbach mit Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurden nun durch das Polizeirevier Achern/Oberkirch die Ermittlungen eingeleitet.

Täter sollen ermittelt werden

Der oder die Vandalen brachten unter anderem an mehreren Scheiben und einem Treppenaufgang verfassungsfeindliche Graffitis und Phallussymbole an.

Zeugen, die Hinweise zu den Urhebern der Sachbeschädigung geben können, wenden sich an die Ermittler in Achern.