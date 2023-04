Unbekannte brechen in Sasbacher Fahrradladen ein

Einbrecher haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Innere eines Fahrradladens in Sasbach durchwühlt. Ob sie dabei etwas klauten, ist noch unklar.

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Sasbacher Fahrradladen eingebrochen. Die Täter hebelten kurz nach Mitternacht die Eingangstüre des Geschäfts in der Straße „Klammbosch“ auf, teilte die Polizei mit.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher den Innenraum des Ladens. Laut aktuellen Informationen ist noch unklar, ob sie dabei auch etwas klauten.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen des Einbruchs im Ortsteil Obersasbach, sich unter der Telefonnummer (0 78 41) 7 06 60 zu melden.