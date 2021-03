Suche nach Zeugen

Unbekannter bricht in Haus in Sasbach ein und durchwühlt die Räume

Ein unbekannter Einbrecher ist am Mittwochabend in ein Haus in der Waldfeldstraße in Sasbach eingebrochen und hat dort die Räume durchwühlt. Ob der Eindringling etwas mitnahm ermittelt derzeit die Polizei. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.