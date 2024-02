Unbekannter bricht in Sasbach einen Container auf

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brach ein unbekannter Täter einen Container in Sasbach auf. Die Tat erinnert an einen ähnlichen Fall im November 2023.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 7.40 Uhr ein Lagercontainer in der Straße Am Pförich aufgebrochen. Der Einbrecher flexte ein Türscharnier durch und drang in den Container ein, wie die Polizei mitteilte.

Ob der Unbekannte Gegenstände entwendete, ist derzeit nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Tat erinnert an einen Vorfall im November 2023. Bereits vom 20. November auf den 21. November 2023 wurde eine Container-Tür mit brachialer Gewalt geöffnet. Aus dem Inneren wurden Maschinen und Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Polizei sucht Zeugen

Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen eingeleitet und bitten Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer: (0 78 41) 7 06 60 zu melden.