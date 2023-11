Premiere „Erlenbader Gespräche“

Warum Frank Elstner die Papageien-Sprache versteht und imitieren kann

Frank Elstner reist seit zwölf Jahren mit Matthias Reinschmidt durch die Welt, um bedrohte Tiere zu schützen. Bei den „Erlenbader Gesprächen“ in der Klosterkirche Erlenbad in Sasbach erläutern der Fernsehmacher und der Karlsruher Zoodirektor, warum das so wichtig ist.