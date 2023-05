Die Mitarbeiterakquise ist in den vergangenen Jahren zu einer Herausforderung geworden. Um dem ein Ende zu setzen, hat sich die Bimmerle Private Distillery überlegt, mit einem selbstgeschriebenen Song, dem dazugehörigen Musikvideo und vor allem viel Mitarbeiterinitiative neue Wege zu gehen. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Die Bimmerle Private Distillery ist nach eigenen Angaben führender deutscher Hersteller von Spirituosen. Zum Mittelständler aus Sasbach gehört ein Stamm von knapp über 100 Mitarbeitern, welcher stetig wächst. Doch hier sieht sich die Brennerei vor ein Problem gestellt.

„Wir stehen bereits seit einigen Jahren immer wieder vor der Herausforderung, unsere Stellen mit geeignetem Personal zu besetzen. Vor allem bei den heranwachsenden Generationen geht der Trend Richtung Studium, doch als Hersteller von Spirituosen, sind wir vor allem im industriellen Bereich auf Manpower angewiesen“, betont Geschäftsführer Michael Dresel.

Bimmerle will junge Menschen für ländlichen Standort interessieren

Vor allem aufgrund des ländlichen Standorts musste das Unternehmen in den vergangenen Jahren feststellen, dass junges, motiviertes Personal im industriellen Gewerbe schwer zu erreichen sei, da ein Großteil der jungen Leute in die Großstadt zieht. „Um dieser Situation nun entgegenzugehen, hat sich unsere Marketingabteilung eine neue und besondere Art der Mitarbeiterakquise überlegt“, so Dresel.

„Wir brennen Spirits mit Spirit“, so heißt das fast zweiminütige Kreativkonzept der Marketingabteilung, in dem die Lagerwirtschaft und der Abfüllungsbereich via Rap vorgestellt werden.

Externer Inhalt von Youtube

„Als die Personalabteilung auf uns zukam und um Unterstützung gebeten hat, war für uns klar, dass wir etwas anderes machen müssen“, erzählt Ann-Kathrin Metzner. Sie ist bei Bimmerle Marketingleiterin, neudeutsch Head of Marketing, und Initiatorin der Kampagne. „Schnell war klar: Musik verbindet Menschen und die Deutschen Single Charts führen seit Jahren Rapper und Gesangsakrobaten wie Apache 207 und Capital Bra an. Deren und unsere Zielgruppe dürfte sich in vielen Bereichen überschneiden, also haben wir einen Rap geschrieben und mit einem melodischen Refrain noch ein bisschen Businesseleganz eingebracht“, so Metzner weiter. Das Besondere: mitgewirkt haben ausschließlich Mitarbeiter der Bimmerle Private Distillery.

Die Abfüllung zeigt und berappt Raphael Huber, Schichtleiter an einer von drei Abfüllungslinien. Sebastian Baumann als Assistenz der Produktionsleitung hat bereits alle Abteilungen einmal durchlaufen und präsentiert im Musikvideo die Lagerwirtschaft der Bimmerle KG.

„Wir haben uns sehr gefreut, auch die weibliche Seite eines Industriebetriebs zeigen zu dürfen“, so Melissa Teichmann, Sachbearbeiterin im Einkauf. Unterstützt wird sie von Tanja Bross, ebenfalls Einkauf und Jasmin Nastase aus dem Marketing.

Weitere Strophen sind in Planung

„Um so viel Team wie möglich zu zeigen, haben wir noch die Bridge reingeschrieben, wodurch weitere 20 Kollegen aus Abfüllung, Produktion und Lager im Aufzug zum Bewerben aufrufen“, so Metzner. „Let‘s get together now (Lass uns jetzt zusammenkommen), bewirb dich jetzt bei uns im Haus - Für mich vielleicht der schönste Teil der Kampagnen, denn hier werde ich, als potenzieller Bewerber, direkt von meiner zukünftigen Crew angesprochen und gezeigt, wer wir, als Bimmerle Private Distillery sind und wie wir als Team funktionieren“, schwärmt Metzner.

Das Video wird über die Social-Media-Markenkanäle der Bimmerle Private Distillery kommuniziert und ein Hauptbestandteil der weiteren Mitarbeiterkommunikation und -akquise. Auch weitere Strophen sind bereits in Planungen, um Herstellung, Brennerei und Verwaltungspositionen zu zeigen.