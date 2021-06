Mit ersten Protesten gegen den autoritären Präsidenten Assad hat vor zehn Jahren der Krieg in Syrien begonnen. Millionen Menschen haben das Land seitdem verlassen. Millionen Menschen, die geblieben sind, leben heute in Flüchtlingscamps, leider unter der Inflation und haben keine Perspektive. Wie schauen Syrer, die jetzt in der nördlichen Ortenau leben, auf diese Situation?

Lange habe er gehofft, dass die Weltgemeinschaft seinem Land hilft, sagt Wasim Almahmoud, der 2014 nach Sasbach kam: „Aber in die internationale Politik habe ich kein Vertrauen mehr.“ Der Lehrer an der Volkshochschule Ortenau und Integrationsbeauftragte der Gemeinde Sasbach hat seinen Weg gefunden, sein Land dagegen sieht er am Boden.

Enttäuschte Hoffnungen: Am Anfang des Krieges in Syrien habe er auf eine neue Regierung und auf Demokratie gehofft, erzählt der 38-Jährige. In seinen ersten Jahren in Deutschland habe er gehofft, in seine Heimat zurückkehren zu können.

Aber Assad sei immer noch an der Macht. Obwohl niemand glaube, dass ihn vor wenigen Wochen 95 Prozent der Syrer für seine vierte Amtszeit wiedergewählt haben.